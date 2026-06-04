«Я бы так не смогла»: Боня припомнила Собчак поступок, который ее задел
Боня рассказала, как Собчак обошлась с ее подарком после съемок «Дома-2»
Блогерша Виктория Боня публично напомнила телеведущей Ксении Собчак об эпизоде, который произошел между ними во времена совместной работы на проекте «Дом-2». По словам инфлюэнсерши, она сама никогда бы не поступила так, как ее коллега.
Поводом для воспоминаний стал архивный ролик, опубликованный в соцсетях другим пользователем. Видео сопровождалось ироничной подписью: «Где-то в параллельной реальности они дружат». На кадрах Боня вручает Собчак букет из 25 роз, ведущая благодарит, обнимает ее и признается, что настроение тут же улучшилось.
Однако, как выяснилось позже, трогательная сцена имела неожиданное продолжение.
«Помните этот момент? Оказалось, что Ксения не взяла эти цветы и оставила их на улице возле своей гримерной. Я увидела их на следующий день. Я бы так не смогла», — рассказала блогерша о том, что осталось за кадром телеэфира.