«Я бы так не смогла»: Боня припомнила Собчак поступок, который ее задел

Блогерша Виктория Боня публично напомнила телеведущей Ксении Собчак об эпизоде, который произошел между ними во времена совместной работы на проекте «Дом-2». По словам инфлюэнсерши, она сама никогда бы не поступила так, как ее коллега.

Поводом для воспоминаний стал архивный ролик, опубликованный в соцсетях другим пользователем. Видео сопровождалось ироничной подписью: «Где-то в параллельной реальности они дружат». На кадрах Боня вручает Собчак букет из 25 роз, ведущая благодарит, обнимает ее и признается, что настроение тут же улучшилось.

Однако, как выяснилось позже, трогательная сцена имела неожиданное продолжение.