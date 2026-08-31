«Я был в бомбоубежище в 1941-м, а теперь снова»: Илья Резник рассказал, как ставили «Маленькую страну» под вой дронов

Поэт-песенник Илья Резник рассказал в интервью Тутте Ларсен, что репетицию детского спектакля «Маленькая страна» в Севастополе пришлось проводить в бомбоубежище. Причиной стали отключение света и полеты беспилотников. Юные артисты работали при свете фонариков, передает « Абзац ».

Сценарист отметил, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев передал театру генератор, чтобы постановку можно было продолжить. Устройство проработало ровно два часа — столько же длился спектакль, после чего отключилось.

Резник назвал детей героическими и признался, что не ожидал вновь оказаться в бомбоубежище спустя десятилетия. Он напомнил, что в 1941 году уже прятался в укрытии на улице Восстания в Ленинграде.

Премьера нового интервью-шоу Тутты Ларсен «Нетленка» состоится 2 сентября в 10:00 на «Абзаце». В программе звездные пары будут рассказывать о семье, творчестве и служении.