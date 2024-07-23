«Я идеализировал супругу»: cооснователь Wildberries Бакальчук решил прилюдно «выстирать семейное белье»

Ранее сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук сделал ряд заявлений, что планировавшаяся последнее время сделка по объединению онлайн-ритейлера с оператором наружной рекламы группой Russ, является якобы рейдерским захватом. В ответ его супруга Татьяна Бакальчук опровергла в соцсетях заявление мужа, назвав историю «разводом»

Спустя некоторое время женщина запивала обращение к общественности, подчеркнув, что не собиралась и не собирается обсуждать прилюдно свою личную жизнь, добавив лишь, что начинает со своим супругом Владиславом бракоразводный процесс. Компания, при этом, работает штатно и без изменений, отметила бизнесмен.

Соучредитель компании Wildberries Владислав Бакальчук на этом не успокоился и признался в интервью РБК о сожалении, что и построил всю свою жизнь вокруг супруги Татьяны Бакальчук и чрезмерно идеализировал ее, записав все имущество, включая онлайн-ритейлер, на Татьяну.

«Это меня изгубило, то, что я в своей жизни идеализировал супругу Татьяну и всю жизнь построил вокруг нее. Компания была на нее записана и все, что там у нас было — весь бизнес, имущество... А в результате вдруг такой зигзаг судьбы», — рассказал Бакальчук.

Комментируя возможный бракоразводный процесс Владислав добавил, он надеется распределить имущество не поровну, а в соответствии от каждого по способностям. И отметил, что в тайне надеется сохранить семью.