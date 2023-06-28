«Я их обожаю, мы непобедимы»: «Отряды Путина» раскрыли правду о попытке мятежа

Члены «Отрядов Путина» обратились к согражданам в очередном видео. В нем они рассказали, что восхищены тем, как оперативно и сконцентрировано президент решил вопрос с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Из заявления активистов следует, что президент США Джо Байден и НАТО спровоцировали мятеж, который просто не мог кончиться удачно для них. В конце «Отряды» добавили, что их точку зрения разделяют «Дума и мэр».

«Я их обожаю. Мы непобедимы»; «Вот правду говорят только у них на канале, слушайте, молодежь»; «Эти пожилые люди живут свою лучшую жизнь. Мои любимые политические активисты», — прокомментировали обращение россияне.

Ранее «Отряды Путина» уже обращались к президенту на фоне нарушения Европой минских соглашений.