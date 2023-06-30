«Я лишь умоляла его выжить»: учительница из Нижнего Тагила потеряла сына на СВО

С виду обычный программист, «очкарик» Инвер Турищев из Нижнего Тагила на поверку оказался настоящим героем. Он доставлял топливо для российских вооружений в самых горячих точках, и в один день ему не повезло: рядовой попал под удар ракеты HIMARS.

Людмила Тишкина, мать солдата, рассказала, что семья их с военной службой никак связана не была, да и не видел себя Инвер военным.

«Он был старостой в школе, где я работала учителем, и в педуниверситете, который окончил с красным дипломом. Сын нашел себя в IT-сфере, это давалось ему легко. Он был спикером всероссийских состязаний по программированию, организовал форум для разработчиков в Нижнем Тагиле», — рассказывает журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Тишкина.

Талантливый и успешный в своей деятельности Турищев однако не стал косить от армии. Считал мужчин, которые не пошли служить, слабыми, добавляет мама Инвера.

«Уйдя на срочку, он сказал, что заключит контракт. Я отговаривала, но он убедил меня, что войны нет, служба будет спокойной. Это было летом 2021 года», — говорит наша собеседница.

В армии Инвер стал служить в роте снабжения, возил горючее и смазку для техники. Казалось бы — должность неважная, но без солярки не поедет ни один танк. И заправлять их потом приходилось даже под обстрелами.

«С первых дней спецоперации мой сын отправился на Украину, был в Черниговской области и в Красном Лимане. Иногда лишь писал, что жив. Через год после заключения контракта, в июле 2022 года он приехал в недолгий отпуск. Инвер вернулся обратно. Я лишь умоляла его выжить», — признается учительница.

Но уже в сентябре Тишкина получила страшное известие: сын погиб от американских ракет.

Более подробно о том, каким был Инвер Турищев и как он погиб, читайте в нашем материале.