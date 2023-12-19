«Я люблю тебя! И нас»: Муцениеце публично объявила о чувствах к близкому человеку

Актриса не стала сдерживаться и опубликовала трогательную запись в своем личном блоге.

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным в 2020 году, с тех пор не вступала в серьезные отношения. Роль Даши Старковой, совместная жизнь с актером и то счастье после съемок «Закрытой школы» остались позади. Сейчас звезда продолжает карьеру, ведет влог, соцсети, снимается в проектах.

Как сообщает портал «Дни.ру», 34-летняя брюнетка недавно сделала откровенное признание в соцсети, обратившись к коллеге по цеху Ольге Сухаревой.

«Я люблю тебя! И нас! И счастье будет!» – обратилась актриса к близкой подруге.

При этом подпись красовалась на фото, где Муцениеце и Сухарева позируют у елки.

Отметим, что поклонники давно подозревают актрису в романе с неизвестным мужчиной. Муцениеце иногда публикует снимки с мероприятий и дает понять, что не одна, а как-то раз вовсе вышла в свет вместе с известным ресторатором. Сама знаменитость не подтверждала своих новых любовных увлечений.