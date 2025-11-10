«Я не имела намерения продавать квартиру». Певица Лариса Долина через суд доказала фиктивность сделки с недвижимостью

Суды в Москве окончательно восстановили право собственности певицы Ларисы Долиной на квартиру, сделки по отчуждению которой она считала фиктивными.

Согласно официальным судебным документам, Долина была убеждена, что сделки проводились формально, под контролем правоохранителей, и у неё не было реального намерения продавать недвижимость.

В конце марта Хамовнический суд полностью удовлетворил требования знаменитости к Полине Лурье, оспорив сделки по продаже апартаментов. Суд не только признал их недействительными, но и прекратил право собственности Лурье, вернув его Долиной. Позже Мосгорсуд подтвердил законность этого вердикта, отклонив апелляцию покупательницы.

Судебное разбирательство, в рамках которого были объединены иск певицы и встречное требование Лурье о её выселении, длилось примерно полгода. В итоге претензии покупательницы удовлетворены не были. На протяжении всего процесса представители обеих сторон воздерживались от комментариев для прессы, ссылаясь на обязательство о неразглашении.

