«Я не могу их оставить, буду мстить»: бурятский пулеметчик отказался вернуться домой с передовой

Спецоперация длится уже почти два года, и армия постепенно привыкла к боям в Донбассе. Сейчас солдатам регулярно дают отдых, бойцы на позициях меняются, а в первые месяцы СВО у военных такой возможности не было. Николай Токарев из Бурятии почти два месяца ждал выезда с передовой.

В апреле подразделение, где служил пулеметчик Токарев, вывели в безопасное место. Близкие солдат получили возможность приехать к своим сыновьям, мужьям и братьям. Семья Токаревых преодолела пять тысяч километров, чтобы навестить Николая. Мама Светлана рассказала, как это было.

По словам нашей собеседницы, военные базировались в лесу, но их отпускали в город в магазин, они могли помыться и постирать вещи.

«Мы ездили туда и просили Колю, чтобы он ехал домой с нами. Я знала, что перед второй отправкой контрактникам можно было выйти из строя и сказать, что не согласны сражаться. Но сын отрезал: «Как я брошу своих ребят, когда они там? Я не могу их оставить. Я буду за них мстить», — поделилась Светлана с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Токарев рвался обратно на спецоперацию. Вскоре он вернулся на фронт. Николай погиб в первый день июня от обстрела ВСУ в Харьковской области.

«Теперь уже я прошу всех мстить за сына. Ребята подписывают снаряды и присылают мне фото. Среди них и двоюродный брат Коли, он тоже сражается на СВО», — отметила женщина.

Полную историю о Николае Токареве читайте в нашем большом материале.