«Я не ошибаюсь»: фатальная установка в психике стоила Долиной квартиры

Психолог Михаил Хорс в беседе с aif.ru предположил, что причиной ошибочных действий народной артистки Ларисы Долиной, в результате которых она лишилась денег от продажи квартиры, могла стать излишняя самоуверенность.

По мнению эксперта, в стрессовых ситуациях человек часто действует под влиянием одного из двух сильных чувств — страха или абсолютной уверенности в своей правоте. Последнее состояние, характеризующееся отсутствием критического анализа своих поступков (рефлексии), особенно опасно. Хорс отметил, что чрезмерно уверенными в себе людьми мошенникам манипулировать проще.

Ранее, 16 декабря, Верховный суд Российской Федерации вынес определение по делу о спорной квартире. Суд отменил решения всех предыдущих инстанций, оставив право собственности за покупательницей недвижимости Полиной Лурье. Вместе с тем, дело о выселении Долиной, которая, по версии следствия, передала деньги за квартиру мошенникам, было отправлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. До вынесения окончательного решения артистке разрешено проживать в спорной квартире.

Ранее сообщалось, что Долина скрывала сделку с недвижимостью.