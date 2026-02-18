«Я не остановлюсь»: догхантер-одиночка в Климовске терроризирует район собачников

Жители подольского микрорайона Климовск предупреждают друг друга в социальных сетях о появлении опасного догхантера, орудующего на Симферопольской улице. По словам авторов поста, на который ссылается REGIONS , отраву у дома № 45 может разбрасывать местный житель.

На счету душегуба уже не одна жертва, но останавливаться живодер не собирается: он открыто признается в ненависти к собакам и намерении продолжать свое черное дело. Зоозащитники сейчас ищут хозяев пострадавших питомцев, чтобы написать коллективное заявление в полицию. А пока виновник не наказан, «собачники» призывают друг друга тщательно следить за животными во время прогулок и не давать «хвостикам» ничего подбирать с земли.

Как пояснил юрист Олег Серябкин, действия злоумышленника можно квалифицировать по статье 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными», предусматривающей штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Однако на практике эта статья редко применима — для возбуждения дела необходимо доказать не только факт отравления, но и умысел, а также собрать достаточно свидетельских показаний и ветеринарных заключений.

Ситуация в Климовске осложняется тем, что подозреваемый действует открыто и, судя по сообщениям очевидцев, не скрывает своих намерений. Местные жители надеются, что дерзость догхантера сыграет против него: чем больше свидетелей и пострадавших объединятся, тем выше шанс, что уголовное дело все же будет возбуждено. Пока же единственное, что могут сделать владельцы животных — проявлять предельную бдительность на улице и фиксировать любые подозрительные действия неизвестного мужчины в районе Симферопольской

