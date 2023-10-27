«Я не считаю это каким-то подвигом»: Спасший мальчика пенсионер рассказал о своем прошлом

Ранее он уже говорил о том, что обезвредить преступника ему удалось благодаря хорошей физической подготовке.

Напомним, что 25 октября обычный пожилой мужчина из Подмосковья, Михаил Макаров, проснулся знаменитым на всю Россию. «Главным героем дня» он стал благодаря героическому спасению подростка от наркомана-преступника. В беседе с RuNews24 мужчина рассказал о подробностях своего прошлого, которые, возможно, и стали решающими факторами в трудную для мальчика минуту.

Как оказалось, однажды Михаил Макаров был инструктором по физкультуре. Сейчас он тоже не далек от спорта – занимается «по мере возможности» и просто ведет «здоровый образ жизни». Мужчина отметил, что старается держать себя в форме и даже хранит дома гантели.

Более двадцати лет пенсионер отдал охране различных объектов. Там работников «гоняли на занятиях по физподготовке, по задержанию и удержанию». Так что он связывает спасение подростка скорее с автоматизмом.

«Я даже не думал, я увидел мальчика и мысли были только о том, что нужно помочь», – признается Макаров.

Несмотря на то, что многие стараются отблагодарить его за этот подвиг, мужчина искренне считает свой поступок нормой. Когда дети идут после уроков домой и встречают дедушку, то говорят ему «спасибо». В магазине и на улице мужчина тоже не остается без внимания – многие им гордятся.