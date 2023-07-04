«Я ненавижу родной поселок»: женщина обиделась на офицеров, которые не вручили ей орденскую книжку погибшего сына

В феврале 2023 года в зоне СВО героически погиб младший сын Людмилы Иваниной — Иван. С тех пор женщина возненавидела поселок, где она появилась на свет, родила двух детей и похоронила родителей. О том, почему так произошло, она рассказала нашему корреспонденту.

Иван участвовал в штурме села Гряниковка в Харьковской области Украины. Парень служил в подразделении разведки 138-й ОМСБр из Каменки Ленинградской области. Это родной поселок Людмилы. Отец нашей собеседницы был кадровым военным, и вся его семья жила при местной воинской части.

«Там же я вышла замуж, супруг тоже военный, в первую чеченскую кампанию он отправлялся на защиту Родины. Мой старший сын по имени Андрей сейчас находится на спецоперации, он офицер. А младший Иван был рядовым», — отметила Иванина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Иван стал старшим разведчиком, у него был подписан контракт с разведывательным батальоном. По словам матери, Иванин-младший попал на спецоперацию с самых первых дней и получил первое ранение в селе Малая Рогань еще в марте 2022 года. За успехи в службе 23-летнего парня наградили медалью «За Отвагу». Ваня возвращался передохнуть домой, но 22 сентября ему скомандовали отправляться на фронт, и рядовой снова принялся отстаивать интересы страны. В ноябре у него уже закончился контракт, но солдат остался на передовой. О вероятном продлении соглашения с Минобороны мать бойца не знает.

«А 17 февраля Ваня погиб. Он был в разведке, а потом его перевели в штурмовики. Отправили брать Гряниковку без разведки, там они попали под минометный обстрел. Потом по ребятам начали стрелять танки. Это все, что мы с мужем знаем об обстоятельствах его гибели», — заявила Людмила Николаевна.

Посмертно Ивану дали орден Мужества, который вручили его родным на похоронах. Однако орденскую книжку офицеры из штаба каменской бригады передать родителям не смогли.

«Сначала супругу сообщили, что он может забрать книжку в штабе бригады, а на следующий день позвонили и сказали, что выслали ее почтой в военкомат. Жаль, что вручать ее не стали люди, которые знали Ваню: тогдашний начальник разведки и человек, который вел ребят на штурм Гряниковки», — расстроилась Иванина.

Женщина появилась на свет, училась, вышла замуж, родила двух мальчиков и похоронила родителей в Каменке. А штаб бригады находится совсем недалеко от ее дома. Теперь родной поселок кажется ей чужим и неуютным.

Ранее мать бойца СВО рассказала, как выбирала место на кладбище для сына в свой день рождения.