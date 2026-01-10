«Я никогда не бываю счастлив». Необычный аксессуар Трампа на деловой встрече раскрыл его главный политический лозунг

Во время встречи с руководителями ведущих нефтедобывающих корпораций президент США Дональд Трамп привлек внимание необычным элементом своего гардероба — памятным знаком со своим собственным изображением.

Американский лидер, одетый в классический костюм и синий галстук, разместил на лацкане пиджака два аксессуара: традиционный значок с государственным флагом и второй, более неформальный, на котором был запечатлен он сам. Журналисты, заметившие эту деталь, спросили Трампа о ее значении.

«Это называется "Счастливый Трамп". Мне его кто-то вручил, и я решил надеть», — прокомментировал глава государства.

Он добавил, что сам не считает себя счастливым или удовлетворенным и не станет таковым до тех пор, пока «Америка снова не станет великой».

