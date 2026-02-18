«Я потрогаю Снуп Догга»: чемпионка мира по фигурке не смогла сдержать эмоций при виде рэпера

Бывшая фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева пережила незабываемую встречу на Олимпийских играх в Милане. Спортсменка, завершившая карьеру в конце ноября 2025 года, столкнулась лицом к лицу с легендарным американским рэпером Снуп Доггом и не смогла сдержать эмоций.

«Я в шоке», — написала Туктамышева в своем Telegram-канале, сопроводив пост видео с культовым артистом.

На кадрах, снятых до встречи, фигуристка с волнением произносит: «Я потрогаю Снуп Догга, о боже, мне не верится». После этого в объективе появляется сам рэпер, и Елизавета признается ему в любви, называя себя его большой поклонницей.

Снуп Догг находится в Милане не просто как зритель: Олимпийский комитет США назначил его почетным тренером национальной сборной на зимних Играх 2026 года. Эта волонтерская должность предполагает поддержку и мотивацию американских спортсменов вне соревнований. Кроме того, рэпер традиционно работает репортером телеканала NBC на Олимпиаде, добавляя шоу и неформальности в спортивный репортаж.