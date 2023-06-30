«Я познакомилась там со своим мужем»: россиян расстроил уход популярного дейтинг-сервиса из страны

Tinder официально покинул Россию, 30 июня приложение удалили из App Store и Google Play, а уже установленные программы перестали открываться.

Все случилось так, как и обещали создатели самого популярного дейтинг-сервиса. Пользователи Сети сразу начали спорить о целесообразности самой концепции интернет-знакомств и делиться своими историями, связанными с подобным опытом.

А самые преданные фанаты даже провели шуточную панихиду по любимому приложению на пляже в Сочи. На видео гости плачут, произносят прощальную речь. Все это — рядом с надгробной плитой с надписью «Tinder Гудбай». Многие сочувствующие СМИ даже предложили людям знакомиться в комментариях под самой новостью об уходе.

«Я познакомилась там со своим мужем! С первого раза»; «А как раньше — вживую — знакомится уже все разучились?»; «И вот теперь, когда всякие доброжелатели будут говорить: «на сайт знакомств иди и найди себе парня», все девушки знают, что ответить», — прокомментировали новость россияне.

Ранее депутат ГД Вассерман дал совет, как знакомиться после ухода Tinder из России.