«Я просто цветы убрал»: мужчина в суде объяснил, как «случайно» разбил табличку Политковской

Тверской суд Москвы вынес решение по административному делу о повреждении мемориальной таблички журналистке Анне Политковской, пишет РИА Новости. Обвиняемый мужчина свою вину не признал, однако суд с его доводами не согласился.

Инцидент произошел 18 января. Гражданин, проходя мимо дома, где установлена памятная доска, заметил увядшие цветы. По его словам, он решил убрать мусор и выбросить засохшие растения, не трогая сам памятный знак.

В своих показаниях россиянин утверждал, что табличка упала и разбилась сама, после чего он, не зная, куда обращаться, просто ушел с места происшествия.

Суд, изучив материалы дела, не счел эти объяснения достаточными и убедительными. Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 1 тыс. руб.

Мемориальная доска в память о журналистке Политковской, известной своими расследованиями, была установлена на фасаде дома в центре Москвы.

