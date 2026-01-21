Суд вынес приговор обвиненному в убийстве генерала Кириллова

Суд вынес окончательный приговор по делу о теракте, в результате которого в 2024 году погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил ТАСС.

Ахмаджона Курбонова* приговорили к пожизненному лишению свободы. Также ему назначили дополнительное наказание в виде штрафа в 1 млн руб.

Для остальных обвиняемых по этому делу государственное обвинение ранее запросило длительные сроки заключения. Прокуроры просили назначить им 28, 26 и 24 года колонии строгого режима.

Теракт был совершен в декабре 2024 года. Следствие установило, что 17 декабря Курбонов оставил у подъезда дома, где проживал Кириллов, самокат с закрепленным на нем взрывным устройством. Когда из здания вышли военнослужащий и его помощник, произошла детонация, в результате которой оба офицера погибли.

После совершения преступления исполнитель скрылся с места и уехал в квартиру, которую заранее подготовили для него подельники. По версии следствия, взрывчатое вещество в Россию из Польши привез другой обвиняемый.

Курбонов полностью признал свою вину. На суде он рассказал, что за совершение этого преступления получил вознаграждение в размере $4,9 тыс., переведенных ему в виде криптовалюты.

Ранее сообщалось, что мать пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка погибла при атаке ВСУ.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.