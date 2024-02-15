«Я такая конченая в этом костюме»: украинская телеведущая новостей выматерилась, не зная, что она в эфире

Сегодняшний выпуск утреннего новостного и развлекательного шоу «Завтрак с 1+1» одноименного украинского телеканала запомнится как зрителям, так и ведущей неприятным казусом.

Во время прямого эфира телеведущая не заметила, что микрофон включен и, думая, что ее никто из зрителей не слышит, откровенно посетовала на свой прикид. Девушку расстроил ее костюм, который, по ее мнению, совершенно ей не шел.

«Я такая бл*дь конченая в этом костюме. Ладно, по*уй», — заявила журналист.

Сразу же на бегущей строке эфирной телекартинки стали появляться ироничные комментарии телезрителей. Большинство из них высмеяли телеведущую, отметив, что какой бы она костюм оне надела, культуру речи девушки это не изменит от слова совсем.