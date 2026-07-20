«Я в жизни столько не получала»: Немоляева ответила Гай Германике на расценки в миллион

По словам Немоляевой, за 67 лет работы в театре и кино она таких гонораров никогда не получала, а сама идея — от лукавства. Она предположила, что Гай Германика — непростая женщина, и, возможно, ее устраивает, что люди необученные и непосредственные. При этом артистка подчеркнула, что актерское образование важно наравне с техническим и дает ценные навыки, плоды и преимущества, а из театральных институтов и ВГИКа вышло много хороших актеров. Немоляева добавила, что, окажись она на месте режиссера, возможно, смотрела бы на ситуацию иначе, но однозначно оценить практику платного участия непрофессионалов в кино с ее стороны сложно.