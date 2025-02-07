«Я властвую над своей женой»: Канье Уэст сделал заявление о своей супруге-скандалистке

Рэпер Канье Уэст прокомментировал скандальный выход жены Бьянки Ценсори на «Грэмми» и заявил, что всегда контролирует образы модели. Об этом пишет Super.

На красной дорожке Канье Уэста не смутил выход супруги, которая скинула шубу и осталась в прозрачном платье на виду у всех. Рэпер заявил, что этот модный перформанс был его идеей и получил его одобрение, а значит, нужно прекратить нападки на его жену.

Однако исполнитель добавил: он не вынуждает возлюбленную перевоплощаться в скандальные образы против воли и не заставляет ее носить что-то некомфортное. Говоря о скандале, Уэст отметил, что «властвует над своей женой», а также может оплатить ей любые наряды, в том числе дизайнерские и абсолютно прозрачные, вызывающие широкое обсуждение.

Примечательно, что в Уэст не стеснялся в выражениях: пытаясь защитить Ценсори он использовал нецензурную лексику, лишь бы хейтеры сбавили градус осуждения.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст сознался в приверженности нацизму и любви к Гитлеру.