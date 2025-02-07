Канье Уэст заявил о симпатии к Гитлеру

На странице американского рэпера Канье Уэста в соцсети Х появились посты с признанием в симпатии к Адольфу Гитлеру.

В пятницу на странице исполнителя начали появляться сообщения на различную тематику, при этом все они написаны с заглавных букв и без необходимых знаков препинания. Кроме того, в некоторых посланиях фигурирует ненормативная лексика.

«Я нацист... Я люблю Гитлера... Я могу говорить «еврей» столько, сколько хочу, я могу говорить «Гитлер» столько, сколько хочу... Гитлер был таким классным», — говорится в опубликованных сообщениях от имени исполнителя.

Часть пользователей сделало предположение о том, что аккаунт певца могли взломать. В 2022 году артист уже заявлял о симпатиях к Гитлеру после того, как был обвинен в антисемитизме. Тогда же Уэст предложил перестать унижать нацистов.

Ранее Уэст попросил Дональда Трампа выпустить на свободу P.Diddy, которого заключили под стражу по обвинению в совершении ряда серьезных преступлений, в том числе насилие, угрозы убийством и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.