«Я выиграла стул»: жительница Подмосковья рассказала, как привезла на форум-выставку «Россия» 14 кг пластиковых крышек

Девушка из подмосковного Лыткарина привезла на экологический паблик-ток «Выбросить нельзя переработать» рекордное количество пластиковых крышечек — два огромных мешка, 14 килограмм в сумме. Мероприятие, посвященное спасению природы, проходило в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Анна Пивоварова давно интересовалась темой сохранения окружающей среды, а собирать крышечки начала два года назад. Добираться к месту проведения паблик-тока ей пришлось на общественном транспорте — сначала на автобусе, а потом на метро. О том, как все прошло, жительница Подмосковья рассказала нашему корреспонденту.

Добирались весело

«Дорога прошла легче, чем я ожидала. Со мной поехали мой молодой человек и родители, и это было весело. Когда мы подошли к автобусу, все обращали внимание, задавали вопросы. Одна бабулечка даже пополнила коллекцию своими крышками — она несла их во «Вкусвилл», чтобы сдать на переработку, но решила отдать нам», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На входе Анну встретили с невероятным энтузиазмом, благодаря чему она почувствовала, что действительно делает что-то важное. Организаторы акции удивились и даже помогли донести сумки до пункта взвешивания. Оказалось, что девушка собрала целых 14 килограммов крышечек.

Награда за неравнодушие

В столь больших объемах крышки привезла только Анна. Остальные участники, которых жительница Лыткарина застала перед эко-лекцией, которую она тоже посетила, приносили лишь небольшие пакетики.

«Я знала, что там будут призы, но не рассчитывала на что-то серьезное. В итоге я выиграла стул, напечатанный на 3D-принтере из переработанного пластика от компании Eburet. Вместе с ним обратно тоже поехали на метро и на автобусе», — призналась девушка.

Фото: [ Из личного архива Анны Пивоваровой ]

Планы на будущее

Рекордсменам паблик-тока провели экскурсию, рассказали, как происходит полный цикл переработки пластика. Анна отметила, что по итогам узнала много нового, а также получила ответы на все интересующие вопросы.

«Теперь мне хочется еще больше во все это вникнуть. Буду связываться с эко-активистами. Я узнала о множестве компаний, с которыми теперь хочу сотрудничать», — заключила собеседница издания.

Ранее мы сообщали, что жительница Подмосковья сдала на переработку два мешка пластиковых крышек.