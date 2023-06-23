«Я взбесилась, он растерялся и предложил»: россиянка рассказала, как заставила жениться на себе

Большинство россиянок готовы сами инициировать свадьбу, если не получат предложения руки и сердца от мужчины в течение желаемого времени. Это выяснили представители ювелирного бренда Sokolov и агентства A2:Research, обнародовало исследование РИА Новости.

Мужчины же не всегда ценят такое предложение со стороны женщин. Почти 40% респондентов «сильного пола» убеждены, что инициатива пожениться должна исходить от них. Тем не менее 66% женщин заявили, что готовы сами сделать предложение, если партнер не соблаговолит.

Многие девушки на практике решаются на такой ответственный шаг. Например, читательница интернет-издания «Подмосковье сегодня» из Москвы рассказала, как она сделала предложение своему мужчине. Решительному поступку предшествовали отношения в три с половиной года, которые так и не закончились заветным предложением руки и сердца.

«Мне тогда папа сказал, что если мужик не сделает предложение за год, то он тебе его не сделает никогда. Я с этой установкой начала встречаться с новым молодым человеком», — рассказала нам Мария С.

Когда пара отмечала год отношений в ресторане, девушка ждала, что ее молодой человек встанет на одно колено, достает кольцо и предложит пожениться. Но этого не произошло.

«И тут я взбесилась, сказала, что год отношений уже прошел и пора звать меня замуж. Он растерялся и предложил выйти за него. Так вынудила я его на мне женится», — завершила рассказ девушка.

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