Поддержкой волонтеров охвачены все избирательные участки Подмосковья

На выборах в Подмосковье поддержкой волонтеров охвачены все избирательные участки. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

«В 2026 году волонтерской поддержкой впервые охвачены 100% избирательных участков Подмосковья. Это гарантия того, что каждый житель сможет реализовать свое право голоса», - говорится в сообщении комиссии.

В рамках проекта «Волонтер на выборах» поступило более 3,7 тыс. заявок со всего региона. В результате были отобраны около 1,5 тыс. добровольцев, которые уже работают на участках. Еще 1,2 тыс. человек — в оперативном резерве.

Волонтеры помогают избирателям с инвалидностью, пожилым людям, многодетным родителям и мамам с колясками.

«Благодарим ребят за неравнодушие — вместе мы делаем выборы по-настоящему доступными!» - добавили в Мособлизбиркоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.