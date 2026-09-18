Массовые покусы детей: в раменском детсаду провели уборку после новостей о блохах

Родители воспитанников детского сада в поселке совхоза Раменское на улице Школьной пожаловались на блох в помещении, опубликовав фотографии незваных гостей и следы. Инцидент, по словам авторов снимков, произошел 3 сентября. О том, какие меры приняли после обращения, REGIONS сообщили в администрации Раменского муниципального округа.

В администрации пояснили: снимок, с которым родители пришли в детский сад, сделала мать в стенах дома. После обращения в учреждении организовали дополнительные работы и уборку. Кроме того, еще 23 июня в помещении уже проводилась дезинсекция. Повторную обработку групповой ячейки устроили 6 сентября.

Помимо этого, в группе навели порядок основательно: вымыли игрушки, постирали ковры. Подушки, одеяла и матрасы просушили при высоких температурах, а постельное белье и наматрасники отправили в стирку.

Как подчеркнули в администрации, персонал осматривает детей утром и вечером. Информация о массовых укусах не подтвердилась. Однако ситуацию в учреждении взяли на контроль.