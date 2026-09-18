Зимняя спячка для «железного войска»: как продлить жизнь садовому инвентарю на годы

Когда дачный сезон подходит к концу, мало просто убрать листву и укрыть растения. Отдельного внимания требует садовый инструмент — тот самый «арсенал», что верой и правдой отработал весь теплый сезон. Стоит он недешево, а весной вместо помощника можно получить тупое лезвие в рыжих пятнах. Если законсервировать инвентарь правильно, он прослужит десятилетия. Своими советами с REGIONS поделилась садовод Алевтина Ромашова.

Первое и главное правило: не тащить в сарай лопату, облепленную землей. В засохшем грунте остаются влага и микроорганизмы — за зиму они медленно, но верно разъедают сталь. Ромашова рекомендует сначала снять грязь жесткой щеткой, а потом хорошенько промыть инвентарь из шланга. Деревянные черенки мочить не возбраняется — они спокойно высохнут, если потом уделить им внимание.

Заметили рыжий налет на металле — снимите его металлической губкой или насадкой на дрель. После водных процедур металл протирают сухой тряпкой, смоченной растворителем, уайт-спиритом или хотя бы обычным спиртом. Это снимает незаметную жировую пленку — ту самую, под которой коррозия разгуливается быстрее всего.

Дальше чистый инструмент готовят к долгому лежанию. Секаторы, сучкорезы и ножовки затачивают. Без смазки тут не обойтись: лопаты, вилы и тяпки обрабатывают отработанным машинным маслом или солидолом, а секаторы — вазелином. Деревянные черенки шлифуют наждачной бумагой, убирая занозы, и покрывают лаком или льняным маслом. Так дерево не рассохнется и не пойдет трещинами, в которых обычно заводится плесень.

Есть и тонкость насчет того, где зимовать инвентарю. Железные грабли категорически нельзя ставить зубьями вниз на земляной пол подвала — конденсат моментально примется подтачивать металл снизу. Лучшее решение — настенный органайзер с крючьями: так инструменты обдуваются со всех сторон. Если сарай представляет собой металлический контейнер или дощатый домик со щелями, положите туда мешочек с силикагелем — он заберет лишнюю влагу из воздуха. А ведра, совки и мелкие секаторы удобно вертикально воткнуть в деревянный ящик с сухим песком, чуть сдобренным маслом.