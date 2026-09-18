«₽1,7 млн долгов»: почему компании Игоря Матвиенко задолжали ФНС

У компаний 66-летнего российского продюсера Игоря Матвиенко обнаружили долги по налогам на общую сумму ₽1,7 млн, сообщило Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Одна из компаний — ООО «Р-Концерт», которая занимается звукозаписью и изданием музыкальных произведений, имеет задолженность в ₽476 тысяч. Вторая компания — «Мейнстрим Продакшн», которая существует больше 20 лет и представляет интересы артистов при заключении контрактов, задолжала налоговой ₽1,3 млн.

Стоит отметить, что сейчас Матвиенко работает над новым проектом — создает женскую группу «Аленушки» для грядущего мюзикла. В состав группы войдут три вокалистки — структура коллектива повторит легендарное мужское трио. Двух солисток, похожих на Андрея Григорьева-Апполонова и покойного Игоря Сорина, Матвиенко уже нашел. Продюсер продолжает поиски с типажом Кирилла Туриченко.

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