«Привет, малыш!»: звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун впервые показала второго ребенка

lady.mail: 22-летняя Милли Бобби Браун и ее 24-летний муж опубликовали фото сына

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

22-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и ее 24-летний муж Джейк Бонджови опубликовали фото сына, сообщает «Леди.Mail».

На снимке видна крошечная ручка мальчика.

«Привет, малыш!» — подписали родители снимок.

Фото: [соцсети]

Имя и точная дата рождения мальчика пока не раскрываются. По информации People, пара вновь решила усыновить ребенка.

Еще 7 сентября Милли поделилась видео из семейного путешествия по Италии, на котором Джейк нес младенца в переноске, но тогда поклонники не обратили внимания на пополнение в семье.

В августе 2025 года супруги впервые стали родителями, удочерив девочку. Милли признавалась, что мечтала об усыновлении с детства и хочет оберегать частную жизнь своих детей.

Милли и Джейк поженились в мае 2024 года. Осенью пара устроила вторую, более пышную церемонию в Тоскане, на которой присутствовали их близкие и друзья.

Ранее появилась информация о том, что певица Леди Гага могла воспользоваться услугами суррогатного материнства.

Актуально
Добавьте mosregtoday.ru в избранное