«Привет, малыш!»: звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун впервые показала второго ребенка
lady.mail: 22-летняя Милли Бобби Браун и ее 24-летний муж опубликовали фото сына
Фото: [соцсети]
22-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и ее 24-летний муж Джейк Бонджови опубликовали фото сына, сообщает «Леди.Mail».
На снимке видна крошечная ручка мальчика.
«Привет, малыш!» — подписали родители снимок.
Фото: [соцсети]
Имя и точная дата рождения мальчика пока не раскрываются. По информации People, пара вновь решила усыновить ребенка.
Еще 7 сентября Милли поделилась видео из семейного путешествия по Италии, на котором Джейк нес младенца в переноске, но тогда поклонники не обратили внимания на пополнение в семье.
В августе 2025 года супруги впервые стали родителями, удочерив девочку. Милли признавалась, что мечтала об усыновлении с детства и хочет оберегать частную жизнь своих детей.
Милли и Джейк поженились в мае 2024 года. Осенью пара устроила вторую, более пышную церемонию в Тоскане, на которой присутствовали их близкие и друзья.
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