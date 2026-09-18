Мэр Львова снова нашел у себя прослушку

Мэр Львова Андрей Садовой снова оказался в центре шпионского скандала — на этот раз он обнаружил прослушивающее устройство в своем служебном автомобиле. Об этом сообщает Lenta.ru.

По его словам, внутри машины нашлись антенна, сим-карта и «различные устройства непонятного назначения». Садовой предположил, что это может быть прослушка, и признался, что не знает, кто мог ее установить. Он также отметил странность: за последний месяц аккумулятор автомобиля дважды садился в ноль, что и заставило разобрать салон.

Мэр добавил, что если устройство установлено украинскими органами официально по решению суда, он просит их прийти и забрать его. Если же оно «бесхозное», он готов передать его для следственных мероприятий.

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