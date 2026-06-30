Яблоки падают раньше времени: опытный садовод назвал главную скрытую причину

В Подмосковье дачники столкнулись с преждевременным опадением яблок. Садовод рассказал о ключевых причинах этого явления и мерах, которые помогают сохранить урожай, пишет REGIONS .

Естественное осыпание яблок не всегда является проблемой

По словам садовода из Подмосковья Бориса Вороновича, часть осыпания плодов является нормальным этапом развития яблони. Сразу после цветения дерево избавляется от неоплодотворенных завязей, а позже регулирует количество плодов в зависимости от своих ресурсов. Такое явление считается естественным и не требует вмешательства.

Повод для беспокойства возникает, если недозрелые яблоки массово падают в середине или конце лета, когда они уже начали формироваться.

Плодожорка становится главной причиной потерь урожая

Одним из наиболее распространенных факторов преждевременного опадения плодов является яблонная плодожорка. Личинки вредителя проникают внутрь яблока и повреждают его изнутри, после чего дерево сбрасывает зараженные плоды.

Специалист отметил, что определить проблему можно по темным отверстиям на поверхности яблок и присутствию гусениц внутри. Вредитель способен уничтожить сразу несколько плодов, переходя с одного на другой.

Недостаток воды и питания ослабляет дерево

Существенное влияние на урожай оказывает нехватка влаги в жаркий период. При дефиците воды яблоня начинает перераспределять ресурсы, что приводит к ухудшению состояния плодов и их опадению.

Также важную роль играет питание. Особенно необходимы калий и фосфор, отвечающие за формирование и удержание плодов. Их дефицит приводит к ослаблению дерева и потере части урожая.

Садовод подчеркнул, что подкормки следует проводить в середине и конце лета, используя соответствующие удобрения или золу.

Перегрузка урожаем и особенности сортов

Иногда яблоня сбрасывает часть плодов из-за чрезмерного количества завязей. В этом случае дерево самостоятельно уменьшает нагрузку, оставляя только часть урожая. Садовод рекомендует проводить ручную нормировку, чтобы сохранить наиболее крупные плоды.

Также существуют сорта, у которых осыпание заложено генетически. В таких случаях рекомендуется собирать яблоки немного раньше и дозревать их уже в помещении.

Что помогает сохранить урожай

При первых признаках осыпания важно убрать падалицу и не оставлять ее под деревом, чтобы не допустить распространения вредителей. Дополнительно рекомендуется устанавливать ловчие пояса на стволах, проводить регулярный полив и вносить калийно-фосфорные удобрения.

По словам специалиста, своевременный уход позволяет значительно снизить потери урожая и сохранить яблоки до полного созревания.