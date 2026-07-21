Финансовый аналитик Андрей Бархота в беседе с « Абзацем » спрогнозировал скорое падение цен на ряд фруктов и овощей. По его словам, яблоки, персики, абрикосы, кабачки и баклажаны в ближайшие недели могут подешеветь на 20–50 процентов по сравнению с началом года.

Главными причинами он назвал выход на рынок свежего отечественного урожая и стремление торговых сетей побыстрее сбыть прошлогодние запасы. Уже сейчас, как отметил Бархота, идет репрайсинг прошлогодних яблок — их продают со скидками, а в августе на пике урожая заметно подешевеют персики и абрикосы. Сезонное снижение затронет и некоторые цитрусовые: мандарины с апельсинами могут продаваться дешевле, чем зимой, поскольку в странах-производителях собирают по несколько урожаев в год, а сети уменьшают наценку для разгона спроса. Из овощей на фоне роста урожая подешевеют кабачки, баклажаны, картофель и морковь, тогда как цены на экзотические импортные товары вроде авокадо останутся стабильными из-за жесткой привязки к курсу валют и устойчивого спроса со стороны ресторанов.