«Яблоку негде упасть»: на пляже в Архипо-Осиповке туристы занимают места с рассвета

На пляже в Архипо-Осиповке под Геленджиком с утра не осталось свободного места. Отдыхающим приходится занимать лежаки и участок у моря на рассвете. Кадры, снятые 23 июня, показывают, что на пляже буквально яблоку негде упасть. Туристы загорают стоя, а на мелководье образовалось настоящее столпотворение из взрослых и детей, передает портал «Новая Кубань».