«Яблоку негде упасть»: на пляже в Архипо-Осиповке туристы занимают места с рассвета
На пляже в Архипо-Осиповке под Геленджиком с утра не осталось свободного места
На пляже в Архипо-Осиповке под Геленджиком с утра не осталось свободного места. Отдыхающим приходится занимать лежаки и участок у моря на рассвете. Кадры, снятые 23 июня, показывают, что на пляже буквально яблоку негде упасть. Туристы загорают стоя, а на мелководье образовалось настоящее столпотворение из взрослых и детей, передает портал «Новая Кубань».
Пляжный сезон в Краснодарском крае набирает обороты, и популярные места отдыха стремительно заполняются. Ситуация похожа и на соседнем популярном пляже в Кабардинке — там также наблюдается наплыв отдыхающих и нехватка свободных мест.