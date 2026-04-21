Яблоку негде упасть: почему Нячанг в 2026 стал точной копией Анапы по плотности туристов

Плотность отдыхающих как главный негативный фактор

Нячанг, который долгое время считался местом для спокойного и бюджетного отдыха, в текущем сезоне напоминает Анапу в самый разгар августа. Главным поводом для недовольства туристов стало полное отсутствие личного пространства на центральной набережной. Чтобы занять место у воды, людям приходится приходить на берег ранним утром, иначе плотность шезлонгов и плотный поток людей лишают отдых всякого комфорта. Многие путешественники признаются, что ожидали от экзотического Вьетнама гораздо большего уединения.

Экономика отдыха и сравнение цен

Несмотря на проблему перенаселенности, Вьетнам продолжает удерживать позиции благодаря привлекательной стоимости проживания. Бюджет на отпуск в Нячанге часто оказывается сопоставим с затратами на поездку в Сочи или Анапу, а иногда выходит даже дешевле. Номер в качественном четырехзвездочном отеле в апреле 2026 года можно найти по цене от 2 500 до 5 000 рублей за ночь. Расходы на питание также остаются умеренными: обед в местном кафе обходится в среднем в 300–700 рублей, что позволяет существенно экономить на ежедневных тратах.

Как найти уединение в окрестностях города

Опытные путешественники рекомендуют не ограничиваться городскими пляжами и искать альтернативы в стороне от центра. Например, побережья Бай Зай и Зоклет даже в условиях высокого спроса предлагают больше пространства и чистую воду. Также хорошим вариантом станут платные зоны при отелях или дневные туры на южные острова залива, где сохраняются тихие бухты. Это позволяет получить тот самый экзотический отдых, ради которого туристы и преодолевают многочасовые перелеты.