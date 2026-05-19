Яд на грядках: какие популярные дачные удобрения могут отправить россиян в больницу

При неправильном использовании весенне-летних подкормок и средств защиты растений опасные химические соединения могут поражать кожу, печень и нервную систему. Об этом пишет Газета.ру.

Токсическое воздействие агрохимикатов на организм

Минеральные удобрения и пестициды обладают высокой биологической активностью, из-за чего представляют серьезную угрозу для здоровья при неосторожном обращении. Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, что высококонцентрированные соли фосфора, азота и калия в составе удобрений вызывают сильное раздражение, жжение и воспаление кожи при прямом контакте. В свою очередь, пестициды при распылении образуют мелкокапельный аэрозоль. Эти токсичные частицы легко проникают через дыхательные пути в кровеносную систему, а за счет растворимости в жирах быстро преодолевают липидный барьер кожи, вызывая тошноту, слабость, головную боль и поражение внутренних органов.

Ошибки при приготовлении и распылении растворов

Основной причиной химических отравлений на дачных участках становится нарушение инструкций по применению препаратов. Самовольное увеличение дозировки концентрированных средств делает итоговый раствор чрезмерно агрессивным, что усиливает поражение кожи и плотность ядовитого облака при опрыскивании. Кроме того, химик настоятельно не рекомендует проводить обработку огорода в жаркую погоду. Высокая температура воздуха ускоряет испарение токсичных веществ, резко повышая концентрацию химических паров вокруг человека и увеличивая критическую нагрузку на печень и органы дыхания.

Правила безопасного хранения и индивидуальной защиты

Опасность получить тяжелое отравление сохраняется и в процессе хранения агрохимии. Категорически запрещено переливать концентраты в бытовую тару, оставлять емкости без маркировки или держать их поблизости от продуктов питания, так как это часто приводит к случайному проглатыванию ядов. Все препараты должны находиться строго в заводских упаковках в недоступных для детей местах. Для безопасной работы в саду эксперт призвал всегда использовать плотные перчатки, респиратор и закрытую одежду, а после завершения процедур — тщательно мыть кожу с мылом и отправлять рабочие вещи в стирку.