Яд в камере: раскрыты шокирующие подробности покушения на митрополита

У митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), содержащегося под стражей на Украине, диагностировали острую интоксикацию, требующую стационарного лечения. Об этом сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на свои источники, передает Газета.ру.

Около месяца назад у священнослужителя появились симптомы необычного недомогания, не связанные с его известными проблемами с сердцем и давлением. На текущей неделе его состояние резко ухудшилось, что потребовало госпитализации.

Анализы показали увеличение ряда показателей в 10–15 раз по сравнению с нормой, уточнили в СПЖ. В Союзе православных журналистов также заявили, что митрополита Феодосия, по данным источников, могли отравить.

Для проверки этой версии медики назначили проведение специализированных исследований на наличие в организме отравляющих веществ. Состояние пациента на данный момент характеризуется как относительно стабильное на фоне продолжающейся интоксикации.

