Яд в корзине для пикника: какие продукты на природе уложат отдыхающих на больничную койку

Во время отдыха на природе испорченная пища может долгое время сохранять привычный вкус и запах. Специалисты перечислили наиболее опасные продукты и рассказали, как избежать тяжелого пищевого отравления на свежем воздухе.

Невидимая угроза в корзинах для отдыха

С наступлением сезона загородных выездов резко возрастает риск возникновения острых кишечных инфекций из-за неправильного хранения продуктов. Директор департамента микробиологических исследований профильной лаборатории «ЛабКвест» Вера Бондарчук обратила внимание граждан на коварство бактерий. Многие блюда способны выглядеть абсолютно свежими, не менять консистенцию и аромат даже тогда, когда в них полным ходом идет процесс размножения патогенных микроорганизмов.

Наибольшую санитарную опасность представляют популярные многокомпонентные салаты, содержащие майонезную заправку, отварные яйца, рыбу, сыры или мясные элементы. Подобные кулинарные изделия служат идеальной питательной средой для микробов при нахождении под солнечными лучами без охлаждения. Специалист рекомендует измельчать ингредиенты непосредственно перед трапезой, а соус добавлять в самую последнюю очередь.

Опасность покупных закусок и мифы о маринаде

Серьезную угрозу для здоровья отдыхающих несет и готовая магазинная кулинария. Потребитель фактически лишен возможности проверить, в каких условиях транспортировались мясные нарезки, рулеты и паштеты до попадания на витрину, и соблюдался ли температурный режим внутри вакуумных упаковок.

Врач также развеяла распространенное заблуждение относительно дезинфицирующих свойств маринадов для шашлыка. Никакие специи и кислоты не способны ликвидировать вредоносные бактерии в сыром полуфабрикате, а румяная корочка на куске мяса далеко не всегда свидетельствует о достаточной термической обработке внутри.

Для предотвращения перекрестного обсеменения категорически запрещается использовать одни и те же ножи и разделочные доски для разделки сырого мяса и нарезки готовых к употреблению продуктов.

Правила безопасного застолья на природе

В перечень продуктов с повышенным уровнем риска эксперты также включили кондитерские изделия с кремом, любые молочные товары, мягкие сорта сыра, а также заранее вымытые и нарезанные фрукты и ягоды. На их поверхности микрофлора развивается стремительно.

Чтобы обезопасить себя и близких, эксперт советует придерживаться нескольких простых гигиенических правил: