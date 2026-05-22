«Бог любит троицу»: Пригожин подколол Иду Галич после ее объявления о свадьбе

Телеведущая и блогер Ида Галич выбрала необычное место для важного объявления: прямо со сцены музыкальной премии канала RU.TV, где она вела церемонию вместе с продюсером Иосифом Пригожиным, Галич сообщила, что выходит замуж. Как пишет The Voice, это событие намечено на лето. Избранник Иды — Олег Ледвич, отец ее младшей дочери.

Ведущие, к слову, явно не созванивались перед выходом. Если Ида блистала в сияющем платье, то Иосиф Пригожин предпочел футболку. Получилось немного комично, но атмосферы праздника это не испортило. Зато добавило перчинки в их диалог.

Говоря о замужестве, Ида высказалась о Валерии — жене Пригожина. Блогер отметила, что не всем везет так, как певице, из-за возможности с первого раза встретить свой счастье и достойного мужчину. Продюсер же на это ответил, что его супруге повезло лишь с третьего раза.

«Получается, у тебя будет трое детей от трех разных мужчин?» — неожиданно спросил Пригожин.

Ида тут же поправила: она только собирается узаконить отношения с Ледвичем.

«Бог любит троицу, надеюсь, это надолго», — пошутил Иосиф.

Напомним, что Галич стала мамой во второй раз летом прошлого года. Старшему сыну Иды — шесть лет. Его отец — первый муж блогера, Алан Басиев. У самого Ледвича есть дочь от предыдущих отношений.

Ранее сообщалось, что режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально развелись.