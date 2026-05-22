В колледже «Подмосковье» прошла ежегодная военно-спортивная игра «Звезда»

21 мая в колледже «Подмосковье» состоялась ежегодная военно‐спортивная игра «Звезда», посвященная 81‐й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Мероприятие, которое проводится с 2017 года, во 2-й раз вышло на региональный уровень. В соревнованиях приняли участие студенты колледжей и техникумов из разных городов Подмосковья: Рузы, Можайска, Волоколамска, Сергиева Посада и других.

В игре состязались 7 команд, которым предстояло продемонстрировать физическую подготовку, знания истории и навыки оказания первой помощи.

Итоги игры оказались следующими:

1‐е место заняла команда колледжа «Подмосковье»;

2‐е место досталось команде Сергиево‐Посадского колледжа;

3‐е место разделили две команды: Можайский техникум и Волоколамский филиал Красногорского колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион получил 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников.