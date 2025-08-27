Ядовитые рептилии выползли к людям и напугали местных жителей

Местные жители подняли тревогу из-за нашествия змей в городе. Их появление сняли на камеру, как сообщил телеграм-канал Amur Mash.

В городе Советская Гавань, расположенном в Хабаровском крае, жители сообщают о проблеме с ядовитыми змеями, особенно гадюками и щитомордниками, которые сейчас обитают рядом с домами. На видео, сделанном одним из местных жителей, видно, как рептилии ползают по траве.

Охотоведы объяснили, что причиной повышения активности змей стали высокие температуры. Они отметили, что в условиях аномальной жары змеи ищут прохладные места для укрытия. В случае встречи с ядовитой рептилией специалисты советуют не трогать ее и лучше осторожно отойти в сторону. Такой подход позволит избежать потенциально опасной ситуации.

