«Яхта или "по уху"?». Названы главные ошибки мужчин при выборе подарков к 8 Марта

Выбор подарков к 8 Марта продиктован исключительно финансовыми возможностями мужчины, однако существует ряд вещей, которые лучше обходить стороной, чтобы не испортить праздник.

Накануне Международного женского дня в интервью aif.ru своими наблюдениями поделился генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Не ошибетесь, если подарите туристическую путевку, машину, квартиру или яхту. В крайнем случае — деньги. Желательно — много! Уверяю: ни одна вас за это не отругает», — заявил Федоров.

Однако эксперт предупреждает: данные социологических опросов выделяют категорию товаров, которые женщинам дарить категорически противопоказано.

«Не дарите сувениры и канцелярские принадлежности — можно и по уху получить! Женщины таких подарков, как правило, терпеть не могут», — подчеркнул глава АЦ ВЦИОМ.

Счастливыми обладательницами презентов, по словам социолога, чаще всего становятся дамы, получившие духи, украшения или билеты на долгожданный концерт.

«И не забывайте про цветы. Формула идеального подарка — комбо: полезное (ей, а не вам!) в сочетании красивым», — резюмировал Валерий Федоров.

