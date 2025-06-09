В Геленджике произошел пожар на прогулочной яхте, на которой находились туристы. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на SHOT.

Инцидент случился 7 июня у причала пляжа «Сады морей». По предварительным данным, возгорание началось из-за воспламенения топлива. На борту находились туристы, один из них получил тяжелые ожоги 70% тела и помещен в реанимацию.

При этом капитан судна покинул место происшествия, его местонахождение неизвестно. По данным канала, правоохранительные органы ведут поиски.

Ранее сообщалось, что в небе над Вашингтоном пролетели яхты, брошенные хозяевами в бухте.