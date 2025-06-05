В небе над Вашингтоном заметили летающие яхты

В американском штате Вашингтон провели необычную экологическую операцию, в ходе которой лодки, брошенные хозяевами, взмыли в небо. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Click Orlando.

Вертолет поднял в воздух 14 брошенных лодок, включая крупную яхту с мачтой. Это часть программы по очистке побережья залива Пьюджет-Саунд, действующей с 2002 года.

«Люди просто бросают старые лодки, перекладывая проблему на общество», — отметил комиссар Дейв Аптегроув.

Вертолетный способ транспортировки позволяет сохранить водорослевые леса, важные для местной экосистемы и популяции лосося. К тому же, остров Скуаксин поблизости имеет особое значение для коренного индейского племени, члены которого ведут традиционный промысел в этих водах.

Местные жители стали свидетелями необычного зрелища. Многие хотя и в курсе проводимой операции, все равно отмечают необычность полета десятков лодок.

Ранее сообщалось, что более 200 пресноводных рыб семейства карповых запустили в Назарьевский пруд Московской области.