Яичный скандал: Роспотребнадзор взял на контроль качество продукции в Смоленске

Житель Смоленска стал жертвой обмана при покупке яиц в мобильном приложении одного из местных магазинов. Мужчина заказал десяток яиц категории С0, рассчитывая на отборный продукт, однако, когда забрал покупку, его ждало разочарование: яйца оказались заметно мельче ожидаемого.

Дома покупатель решил провести собственное расследование и взвесил каждое яйцо. Результат шокировал: ни одно из них не соответствовало нормативам для заявленной категории. Согласно ГОСТу 31654-2012, отборное яйцо должно весить от 65 до 74,9 грамма. Фактический вес оказался куда скромнее — от 51 до 63 граммов, что соответствует второй и даже третьей категории. Общая масса десятка составила всего 567 граммов вместо положенных 650–749.

Мужчина не стал молчать и обратился с жалобой в контролирующие органы. Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор по Смоленской области.

В ведомстве подтвердили, что маркировка товара ввела потребителя в заблуждение, что является прямым нарушением закона «О защите прав потребителей» и технического регламента. Продавец обязан предоставлять достоверную информацию о товаре, чего в данном случае сделано не было.

Акционерному обществу, владеющему торговой точкой, объявили предостережение. Компании предписали усилить контроль за весом яиц, провести проверку всей партии и исключить продажу продукции с недостоверной маркировкой.

В Роспотребнадзоре также дали совет покупателям: не стесняться проверять товар на контрольных весах прямо в магазине, внимательно читать маркировку и обязательно сохранять чеки вместе с упаковкой — это поможет отстоять свои права в случае подобных спорных ситуаций.