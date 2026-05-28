Яйца дракона, киты и кладбище кораблей: почему Териберка летом лучше, чем зимой

Териберка, старинное рыбацкое село на побережье Баренцева моря, летом превращается в одно из самых притягательных направлений Русского Севера. Как рассказали в материале 5-tv.ru , сюда едут ради скалистых берегов, тундры и знаменитых пейзажей, ставших известными после фильма «Левиафан». От Мурманска до села — около 130 километров, дорога через сопки и перевалы сама по себе считается частью путешествия.

Что посмотреть

В старой части поселка сохранились деревянные дома и хозяйственные постройки, передающие атмосферу бывшего рыбацкого села. Однако главные природные объекты находятся на территории природного парка «Териберка» (площадь — более 2,4 тысячи гектаров). Здесь расположены каменный пляж «Яйца дракона» — с огромными округлыми валунами, отшлифованными морем, и Батарейский водопад, где вода из Малого Батарейского озера устремляется вниз к побережью. Забирать камни с собой запрещено.

Прогулочный маршрут по парку занимает около двух часов (примерно пять километров). В летние месяцы туристам также рекомендуют посмотреть кладбище старых рыболовных судов — еще одну визитную карточку Териберки.

Киты и морские прогулки

Летом из Териберки организуют морские прогулки на катерах. В конце весны — начале лета у побережья могут встречаться малые полосатики и горбатые киты, которые подходят ближе к берегу вслед за косяками рыбы. Также в этих водах наблюдали касаток и белух. Однако гарантировать встречу с китами никто не может: животные перемещаются свободно, а выход в море зависит от погоды и волн.

Пропуск и правила

Для посещения самого села разрешение не требуется. Но для входа в природный парк нужно заранее оформить разрешение онлайн. Для жителей Мурманской области и льготных категорий посещение бесплатное. На территории парка запрещено мусорить, повреждать растения, забирать камни и передвигаться на машине вне оборудованных дорог.

Как добраться и погода

Расстояние от Мурманска — 133 километра, дорога занимает около 2,5 часов. Примерно за 40 километров до села асфальт сменяется грунтовкой. Также ходит автобус № 241 и действует маршрут № 241Э (Мурманск — аэропорт — Териберка), расписание лучше уточнять перед поездкой.

Летняя погода на побережье редко бывает курортной: солнце может смениться туманом, дождем и ветром. Туристам советуют брать непромокаемую куртку, теплую кофту, головной убор, удобную нескользящую обувь и запасные носки.

Советы туристам

Оптимальная продолжительность поездки — два дня: этого хватит и на прогулки, и на морскую прогулку с запасом по времени на случай непогоды. Бронировать жилье и столики в ресторанах лучше заранее — в высокий сезон мест может не быть. Главная ценность Териберки, как подчеркивают авторы материала, — возможность оказаться у холодного северного моря среди тундры и скал, где природа остается сильнее любых ожиданий.