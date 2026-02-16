Яйцеслав вышел на связь: разыскиваемый Ганой россиянин отвергает обвинения в секс-скандалах

Разразившийся в Африке секс-скандал с участием российского пикап-коуча, известного под псевдонимом Яйцеслав, получил неожиданное продолжение. Блогер, которого власти Ганы и Кении намерены привлечь к ответственности за публикацию интимных видео с местными жительницами, вышел на связь с RT .

Собеседник отметил, что видел новости о себе, но подчеркнул, что многое в них — выдумка. По его словам, масс-медиа подхватили информацию с «огоньком», которая якобы не имеет ничего общего с действительностью. Однако при этом Яйцеслав не уточнил, какие именно сведения являются неправдоподобными.

Также блогер заявил, что по-прежнему находится на Черном континенте и «спокойно гуляет», однако назвать страну своего пребывания отказался.

Между тем в африканских странах ситуацию воспринимают более чем серьезно. Министр коммуникаций, технологий и инноваций Ганы Сэмюэл Джордж в интервью RT подчеркнул, что власти сделают все возможное для поимки нарушителя, так как по законам страны он совершил преступление — съемку без согласия человека.

«Даже если такая запись просто хранится в вашем телефоне и человек (которого снимали без его ведома) узнает об этом и донесет эту информацию до нас, мы привлечем вас к ответственности и вы отправитесь в тюрьму. Таков закон. Здесь же он не только сделал запись, но пошел и опубликовал ее в сети с целью получения финансовой выгоды. Этого джентльмена будут искать. Мы задействуем все наши ресурсы, будем работать с Интерполом», — заявил Сэмюэл Джордж.

По данным СМИ, скандал разгорелся после того, как Яйцеслав выложил в своих соцсетях многочисленные видео с женщинами в Гане, Кении и ЮАР. На кадрах блогер знакомится с местными жительницами прямо в магазинах, часто в присутствии их детей или мужей, и предлагает пройти в отель. Аудиторию поразила легкость, с которой женщины соглашались. Предположительно, съемка в общественных местах велась скрытно с помощью смарт-очков. Утверждается, что во время приватных встреч блогер тайно снимал партнерш и выкладывал видео в платный Telegram-канал.

Последствия оказались трагическими. Контент привел к разводам и избиениям женщин их мужьями. По сообщениям местных СМИ, одна из фигуранток, гражданка Ганы, пыталась покончить с собой, когда видео разлетелось по сети. Ее успели спасти. SHOT также сообщал о суициде гражданки Кении, якобы узнавшей о ВИЧ-статусе после публикаций блогера, однако официального подтверждения этой информации нет.

На фоне скандала кенийский адвокат Эстер Вангуи Каманде предложила мужчинам, чьи жены попали на видео, свою помощь в бракоразводных процессах.

Сам Яйцеслав, чье настоящее имя — 36-летний Владислав Люльков из Ульяновской области, ранее работал мастером по обивке мебели и трижды пытался стать бизнесменом, но в 2024 году был признан банкротом. Семь лет назад он переквалифицировался в инфобизнесмена, а затем — в пикап-коуча, продавая руководство «Знакомства с женщинами 40+» за 250 рублей и обещая клиентам интим за 500 рублей.

По данным RT, полный тезка блогера в 2008 году был осужден за кражу на год условно. Теперь же, помимо африканского правосудия, интерес к нему могут проявить и на родине. Председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев напомнил о статье 242 УК РФ.

«Последствия в России наступить для него точно могут, несмотря на то, что эти видео снимались за пределами страны. Это распространение порнографии. Когда снимаешь для себя или для личного пользования — это одно. Когда допускаешь распространение, публичную демонстрацию, рекламируешь все это — это относится к ст. 242 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет», — считает Андрей Князев.

Ранее сообщалось, что Гана требует от России выдать пикапера за интимный контент с женщинами.