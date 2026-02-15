Охота на Яйцеслава: Гана требует от России выдать пикапера за интимный контент с женщинами

Власти Ганы намерены добиваться экстрадиции российского блогера, известного под псевдонимом Яйцеслав, который тайно снимал на видео свои сексуальные контакты с местными женщинами и выкладывал ролики в интернет. Министр технологий страны Сэм Джордж заявил, что пригласил посла России в Аккре на встречу, чтобы обсудить ситуацию и изложить позицию африканского государства. Информацию передает РБК со ссылкой на «Би-би-си».

Как сообщает Ghanaweb, мужчина использовал для съемок умные очки компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). На многих видео он общается с покупательницами в районе торгового центра Accra Mall, некоторых приглашает к себе домой, где записывает уже не только разговоры, но и интимную близость. В общей сложности в роликах фигурируют около 40 ганских женщин. После этого отснятый материал отправлялся в интернет.

По данным Telegram-канала Shot, за псевдонимом скрывается 36-летний житель Ульяновска Владислав Люльков. Блогер позиционировал себя как эксперт в соблазнении, продавал курсы по пикапу и выкладывал видео знакомств на своем YouTube-канале. Наиболее откровенные записи публиковались в приватном телеграм-канале с платным доступом. На момент подготовки материала основная страница на YouTube и публичный телеграм-канал уже удалены.

Действия подозреваемого подпадают под закон о кибербезопасности Ганы. Как отмечает агентство, согласно этому закону, за публикацию интимных изображений детей или взрослых без их полного согласия можно получить до 25 лет тюремного заключения.

Первые результаты расследования показали, что подозреваемый покинул Гану. Однако, как подчеркнул Сэм Джордж, это не уменьшает серьезности предполагаемого поведения и не снимает с государства обязательства привлечь виновного к ответственности. По словам министра, мужчину будут искать, в том числе через Интерпол.

«Мы обратимся к российским властям с просьбой — и именно поэтому я пригласил российского посла — поработать с нашими правоохранительными органами. Мы хотим, чтобы этот джентльмен был доставлен обратно в Гану, чтобы он предстал перед судом по всей строгости нашего законодательства», — заявил Джордж.

Он добавил, что если мужчина не вернется добровольно, его будут судить заочно. Местные СМИ также пишут, что подозреваемый может быть причастен к аналогичным преступлениям в Кении.

Директор по коммуникациям Управления кибербезопасности Ганы Бенджамин Мадугу в интервью Sammy Kay Media (цитата по Ghana Web) предположил, что блогер мог не возвращаться в Россию, а скрываться в другой стране. Но они готовы рассмотреть этот вопрос и поймать наглеца.

Мадугу также призвал граждан не распространять подобные видео в соцсетях. По его словам, в Гане за это тоже грозит срок — от одного до трех лет заключения. Самые серьезные сроки вкупе могут достигнуть всех 25 лет лишения свободы. Российский блогер, судя по всему, теперь рискует узнать африканское правосудие на собственном опыте. Вопрос лишь в том, где именно его настигнут Интерпол и местные правоохранители.

Ранее сообщалось, что скандальный блогер Маркарян запросил суд о рассмотрении дела в особом порядке.