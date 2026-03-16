Яйцо без силы: священник уничтожил главный пасхальный миф в 2026

Кандидат исторических наук и священник Андрей Постернак в интервью порталу DAY.RU прояснил позицию церкви относительно распространенного пасхального поверья. Речь идет о привычке некоторых людей использовать первое крашеное яйцо в качестве защитного амулета для дома.

Отец Андрей категорически опроверг возможность подобного применения пасхального символа. Он подчеркнул, что само понятие «оберег» полностью отсутствует в церковной традиции и пришло из народной магической культуры, чуждой христианству. По словам священника, все блага человек получает исключительно от Бога, а не от предметов или ритуалов.

Священнослужитель также напомнил о правильном духовном настрое в преддверии праздника. Страстная пятница и Великая суббота предназначены для поста и молитвы, а вкушать праздничные угощения разрешается лишь после наступления Пасхи. Постернак уточнил, что куличи, яйца и обильная трапеза являются лишь народным дополнением, своеобразным «украшением» торжества, но не несут в себе мистической нагрузки. Главный смысл Светлого Воскресения остается исключительно духовным.