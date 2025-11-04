Яйцо у надгробия может привести к беде: священник объяснил скрытый смысл

На кладбищах иногда можно увидеть оставленные на надгробиях куриные яйца. Как пояснил священник Александр Ермолин журналу «Фома», подобные действия не относятся к христианским традициям и рассматриваются Церковью как элементы языческих обрядов, сообщает Regions .

По словам Ермолина, люди могут оставлять яйцо по привычке или из-за заблуждений, считая это способом «накормить усопших». Он отметил, что некоторые воспринимают яйца как инструмент эзотерических практик, например для «снятия порчи» или попыток «воздействия на судьбу».

Священник подчеркнул, что обращение к подобным ритуалам может привести человека к вере в магию и мистические силы, что противоречит христианскому учению. Церковь, по его словам, не признает понятия «порча», «сглаз» или любые методы «защиты» через обряды.

Ермолин посоветовал верующим избегать подобных практик и сосредоточиться на духовной жизни — исповеди, молитве и участии в богослужениях.

Ранее священник устроил самосуд над убийцей из дома престарелых.