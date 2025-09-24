Якутский школьник стал автором кода для крупной игровой платформы

В возрасте 11 лет школьник из Якутии создал программный код для игры объемом более 900 строк, который был выкуплен у него крупной платформой Playgama, специализирующейся на веб-играх. Дамир Булдаков, обладающий уверенными знаниями JavaScript, получил свой первый крупный гонорар, передает портал ЯСИА.

Интерес к программированию возник у него еще во втором классе, когда он начинал с освоения визуально-блочной среды Scratch. В конце предыдущего года к Дамиру обратился клиент с предложением разработать SDK для расширения функциональности веб-игры.

Юный программист рассказывал, что перед началом работы он тщательно изучил документацию и сделал предварительные наброски. Убедившись в своих силах, он взялся за выполнение заказа.

SDK был создан с использованием официальной документации Core JS, а также с помощью консультаций на форумах и поиска решений для исправления ошибок. Он отметил, что финальный объем работы составил более 900 строк, после чего готовый код был отправлен заказчику.

В настоящее время Дамир работает над новыми проектами. Он сообщил, что существует множество детей со схожими интересами, которые также программируют на JavaScript и других языках.

Он также разрабатывает собственный мод для Scratch под названием Dash (DashBlocks) в команде из пяти человек. Этот мод добавляет больше акцентных цветов, блоков и расширений, а его исходный код находится в открытом доступе на GitHub.

По словам Фаины Булдаковой, матери Дамира, он является разработчиком-самоучкой, хотя она сама не связана с программированием, всегда поддерживает увлечения сына.

Она также добавила, что Дамир с ранних лет проявляет любознательность, активность и самостоятельность, и интерес к программированию у него появился еще во втором классе.

В будущем Дамир планирует создать свою собственную IT-компанию и универсальное приложение.

Ранее сообщалось, что школьники обнаружили артефакт пушкинской эпохи в руинах усадьбы в Подмосковье.