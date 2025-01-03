Якутский штурмовик раскрыл подробности «эпичной» схватки на кулаках и ножах с бойцом ВСУ

Участник спецоперации из Якутии, который вступил в рукопашный и ножевой бой с украинским военным в ДНР, смог расправиться с еще четырьмя противниками в одиночку. Об этом военный рассказал в беседе с RT .

Героем захватывающих роликов рукопашного боя стал боец 39-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Григорьев. Впервые после публикаций видео военкорами якут вышел на связь, дав первый комментарий RT.

По словам военного, после столкновения с ВСУшником в селе Трудовое в ДНР сразу стало ясно, что бой будет на смерть. После отстрелов противники сцепились на кулаках, но последнее слово осталось за якутом, который применил нож. По словам Григорьева, кто-то по-любому должен был умереть. Кроме того, ранее этот украинский военный убил товарища российского штурмовика.

На этом испытания, как оказалось, не кончились. Как в беседе с каналом рассказал Григорьев, после атаки на военного вышли шесть солдат ВСУ. Несмотря на ранения Григорев отбился, открыв огонь. Четверо противников было поражено, двое — сбежали. После якут смог связаться со своим командованием.

Напомним, что участник СВО из Якутии победил украинского военного в рукопашной схватке. Противник, умирая, восхитился своих соперником. Кадры этой схватке разлетелись в Сети и были признаны военкорами одними из самых эпичных и захватывающих за все время операции.